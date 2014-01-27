أكثر من 500 مرشدة داخل الحرم المكي لإرشاد الزائرات

كشف مدير إدارة وحدة شؤون المرشدات بالمسجد الحرام عادل بن عبدالله الحمدان "عن بدء تنفيذ الخطة المعدة لاستقبال زوار الحرم المكي خلال موسم العمرة لعام 1435هـ.

وأشار الحمدان "إلى أن الخطة ينفذها أكثر من خمسمائة مرشدة رسمية وموسمية والمؤهلات علمياً، وذلك بهدف توعية وتوجيه الزائرات للمسجد الحرام ببعض الأمور الشرعية، وإرشادهن إلى المواقع المخصصة لهن، والنصح والإرشاد والدعوة إلى الله بالحسنى في عدد من المواقع بالمسجد الحرام.

وأضاف "هناك مرشدات في قسم المصاحف يتولين مهام الاشراف على متابعة خِزانات المصاحف بمصليات النساء وتهيئتها وإعدادها، الى جانب هناك مرشدات أيضا في قسم الأبواب لتنبيه الزائرات أثناء دخولهن للمسجد الحرام بكل أدب ولطف.

ولفت الحمدان إلى أن رئاسة الحرمين تحرص دائماً على إلحاقهن بالبرامج التدريبية المناسبة التي تؤهلهن للتعامل بالطرق السلمية والترحيبية مع زائرات البيت العتيق.

حيث تم تنفيذ هذا العام برنامجا بقسم الطالبات بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى، وأيضا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتعلقة باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

مشيراً إلى أن هناك مرشدات تم تخصيصهن في قسم النظافة يقمن بالإشراف على أعمال النظافة في المصليات النسائية ودورات المياه النسائية، كما تقوم المرشدات في قسم الساحات بتنظيم صفوف النساء في المصليات المخصصة لهن ومنع جلوس النساء على الممرات أو الصلاة فيها.