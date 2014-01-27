السعودية تجدد تأكيداتها على تشكيل حكومة من دون الأسد

جددت السعودية، اليوم الاثنين، تأكيداتها على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية سورية لا مكان للأسد ونظامه فيها.

وقال بيان لمجلس الوزراء الأسبوعي، بعد عقده جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، اطلع على ما تضمنه مؤتمر "جنيف 2"، الخاص بالأزمة السورية في جلسته الافتتاحية التي عقدت في مدينة مونترو بسويسرا الأربعاء الماضي، مجدداً دعوة المملكة إلى تطبيق ما ورد في مؤتمر "جنيف 1" بتشكيل حكومة سورية انتقالية لا مكان فيها للنظام السوري ورموزه، وتمكين السوريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم بمعزل عن التدخلات الخارجية، وبما يمكنهم من تقرير مصيرهم والمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها".

كما جدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها بشدة، التفجيرات الإرهابية الجبانة التي شهدتها جمهورية مصر العربية، وأودت بحياة العديد من الأرواح البريئة، بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكداً ثقته التامة في قدرة الحكومة المصرية وشعبها الشقيق، على ضرب الإرهاب ـ بمشيئة الله ـ ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة.