تبرئة 4 سعوديين من تهمة القتل في البحرين

حكم القضاء البحريني، اليوم الاثنين، ببراءة أربعة سعوديين تم احتجازهم ومنعهم من السفر للاشتباه بتورطهم في حادثة سقوط مرافق لهم من أحد المباني السكنية في منطقة الجفير أخيراً، وأصدر القضاء البحريني حكمه في القضية، اليوم الاثنين، ببراءتهم والسماح لهم بالسفر.

وأكد السفير السعودي في مملكة البحرين، الدكتور عبدالله آل الشيخ، متابعتهم تفاصيل القضية والحكم الذي صدر ببراءة أربعة مرافقين كانوا مع المواطن الذي توفي عقب سقوطه من أحد الطوابق التابعة لمبنى سكني في منطقة الجفير، من خلال محامي السفارة، مشيراً إلى مواصلتهم متابعة القضية من خلال المحامين المكلفين من جانب السفارة بمتابعة الحادثة، يأتي ذلك بعد وفاة مواطن سقط من الدور الثامن من إحدى الشقق السكنية في منطقة الجفير البحرينية، والتي شهدت متابعة من الجهات الأمنية البحرينية.