سعوديون يحولون رمال شاطئ بحري إلى لوحات فنية

فن نادر بدأ السعوديون ممارسته على شواطئهم، وإن كان في شكل خجول. "النحت على الرمال" أحد الفنون التشكيلية الممتعة للنحات الذي يقضي ساعات لبناء مجسم يحاكي خياله، فيحقق رغبته ويثير فضول المشاهد للتعرف على الكيفية التي تم بها العمل والشكل النهائي لأعمال رملية زائلة.

تنافس النحاتون للخروج بأعمال فنية إبداعية وإن كانت مؤقتة، إلا أن طموحهم للتعريف بإبداعاتهم بدا واضحاً من خلال مشاركة عشرين تشكيلياً وتشكيلية في أول مسابقة تم تخصيصها للنحت على الرمال على شاطئ العقير، والذي بدا كمعمل فني طبيعي نظمته أمانة الأحساء.

محاولات عدة يبذلها الفنانون لتحويل النحت على الرمال من فعاليات مصاحبة إلى فعالية مصاحبة، تسجل حضورها من خلال النحاتين وإبداعاتهم من خلال مجسمات مختلفة.