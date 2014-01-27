ظاهرة الغياب.. الأبرز في أول يوم دراسي بالسعودية

أصبح الغياب الصفة الأبرز في أول يوم دراسي في السعودية، حتى بات ظاهرة سلوكية واضحة، رغم أن وزارة التربية والتعليم عممت على جميع مدارسها بضرورة التزام طلابها بالدوام والانضباط.

فبداية الفصل الدراسي الثاني لم تختلف عن سابقاتها، حيث قلـة من الطلاب يحضرون إلى المدرسة، بينما يتغيب الكثيرون.

ومن جانبه، قال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم "الوزارة تتابع موضوع غياب الطلاب، وهي تقوم حالياً برصده من قبل المشرفين وسترفع النتائج الأسبوع القادم".

ولم تكن المدارس في الرياض على حال واحد في أول يوم دراسي، مشاهد متعددة تراها في ملامح الطلاب وإقبالهم نحو المدرسة تكشف لك هوية المجتهد والمقصّر والراغب والعازف، فبعض الطلاب يتجهون إلى مدرستهم وفصولهم بهدوء ويسجّلون حضورهم قبل بداية الوقت.

وفي مشهد آخر وأمام مدرسة في شرق الرياض ترى تجمهر الطلاب خارج المدرسة بين مفحط ومتفرج غير آبهين بأحد، مع غياب واضح لإدارة المدرسة لفرض النظام وإجبارهم على الدخول.

ويطالب التربويون عبر مواقع عدّة، بتحسين بيئة المدرسة كخطوة أولى في ترغيب الطلاب للحضور إلى المدرسة وحبّها، بدلا من التحذير والترهيب من العقوبات الرادعة.