من باب الإنصاف لا يمكن تحديد نسبة المسؤولين الذين يرددون على المواطنين «احمدوا ربكم» على أننا نقدم لكم الخدمة، وإن كان المواطن يدفع مقابل مادي لهذه الخدمة.

في نفس الوقت لا يمكن للقطاع العام بوزاراته ومؤسساته أن ينفي وجود مثل هذه الفئة التي تمنن المواطنين على قيامها بالعمل، وأحيانا تجد أحدهم يعلن عن فلسفته هذه في الإعلام.

في الأسبوع الماضي حمل الصحفي «محمد داوود» أسئلة جريدة «عكاظ» الملحة عند بعض المواطنين، ليطرحها على رئيس «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» الدكتور «محمد السويل» ، وكان أحد الأسئلة يقول : «مازال الكثير يشكون من تأخر تسجيل براءات الاختراع أو الابتكار مما يحدوهم في السفر للخارج لتسجيل البراءة، إلى متى الاتهام ولماذا التأخير ؟.

فـرد «السويل» : «... وللأسف لو تقدم للمدينة 100 شخص للحصول على براءة اختراع، وتم منح 99 شخصا منهم براءة اختراع، فإن المتبقى الذي لم يمنح البراءة على فكرته أو تأخرت لسبب ما، هو الذي سيتم التركيز عليه بينما لا يتم التطرق لـ 99 الذين تم منحهم» ، ويخلص إلى أن هذا ليس منصفا للمدينة وما تقوم به من جهود في هذا المجال.

بالتأكيد الدكتور «السويل» لا يقدم في إجابته نسبة المنجز من العمل « 99% » ، بل هو يضع فرضية لهذا بدأها بـ «لو» ، بمعنى إن أنجزت المؤسسة هذه النسبة ، هؤلاء المواطنون ناكري المعروف «لا يحمدون الله» ويقدمون الشكر لمنسوبي المؤسسة، ولكن سيهاجمون المؤسسة.

هو كذلك لا يعلق على مسألة ذهاب البعض لتسجيل براءة الاختراع بالخارج، ولماذا أصبح تسجيل براءة الاختراع بالخارج أسهل على البعض من تسجليه بالداخل ؟.

بقي أن أقول : لا أعرف متى سيتخلى المسؤول عن فلسفة «احمدوا ربكم» ، ليرى الأمر من زواية أخرى ، وأن الدولة تصرف له مرتبا شهريا مقابل خدمة الشعب ، لا أن يمننهم على ما ينجزه ، أو يعطل حقوقهم ؟.

كذلك على هؤلاء العاملين بالقطاع العام أن «يحمدون الله» ، لأنه لا يوجد رقابة عليهم ، ليتم الخصم عليهم حين لا ينجزوا العمل ، أو يمننوا المواطنين ، ويغضبون حين يسلط الإعلام على ما لم ينجز ، وكأن الإعلام ما هو إلا دعاية وإعلان عليه أن يطالب المواطنين بأن «يحمدوا ربهم» على وجود هذا المسؤول.



*نقلا عن "عكاظ" السعودية