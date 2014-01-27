فيديو يظهر هلع متسوقين أثناء هزة أرضية ضربت جازان

أظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرات المراقبة بأسواق "الحريبي" المركزية بمحافظة بيش بمنطقة جازان السعودية، حالة الهلع التي انتابت المتسوقين بسبب الهزات الأرضية التي وقعت في الفترة الأخيرة، وفق ما نشر موقع "سبق" الإخباري.

وتعرضت منطقة جازان لثلاث هزات أرضية، الأولى يوم الخميس الماضي، والثانية يوم أمس السبت، والثالثة وقعت أمس الأحد بدرجات متفاوتة.

وما زال سكان المنطقة يشعرون بالقلق من احتمال حدوث هزات أرضية جديدة، وتزداد حالة الخوف لدى السكان في مدينة بيش وقراها، بسبب وجود سد وادي بيش.

وكان رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير نواب، قد أكد لقناة "العربية"، أمس الأحد، أن وزارة المياه والكهرباء أعلنت أن سد بيش يقاوم زلزال بقوة 7 على مقياس ريختر، وهذه الشدة لن تشهدها المنطقة.

وطمأن سكان أهالي جازان من عدم وجود أي خطورة من هذه الهزات، التي بدأت في التناقص بقياسها، موضحاً أنه وقعت 30 هزة تقريباً خلال الأيام الثلاثة الماضية في المنطقة نفسها، لكنها لم تكن محسوسة.