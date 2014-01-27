أمطار وعواصف رعدية على شمال السعودية

في ظل التغيرات المناخية على عدد من مناطق السعودية، والتي أطلقت تحذيراتها مديرية الدفاع المدني قبل 72 ساعة، بدأت التغيرات تتضح معالمها، خاصة في الأجزاء الشمالية الغربية، حيث شهدت صباح هذا اليوم أمطاراً غزيرة، رافقتها عواصف رعدية وسقوط برد على منطقة تبوك والمحافظات التابعة لها. ومن المتوقع أن تتأثر مناطق البحر الأحمر بموجة غزيرة من الأمطار تبدأ من مساء اليوم وتستمر حتى نهار الثلاثاء، مع تشكل السيول على بعض المناطق الشمالية والوسطى وخاصة الوجه وأملج ورابغ.

ومن المرجح أن تتأثر محافظة ينبع، التي علقت بها الدراسة الجامعية للبنات، بموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة اعتبارا من اليوم، حتى فجر الثلاثاء.

ووفقاً لتقارير الطقس، فإن الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وستتحول إلى رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة لاحقا من ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، والنتيجة توقع غزارة الأمطار، مع احتمال تشكل السيول على أجزاء المحافظة ومحيطها.

كما كانت من ضمن التحذيرات مناطق "الرياض، حائل، القصيم" والتي توقع الدفاع المدني أن يكون منسوب الأمطار بها أقل من منطقتي تبوك وينبع. ويتزامن ذلك مع تأكيد الدفاع المدني على أنه لم يتلق أي بلاغات إنقاذ أو غرق.



