"الإسكان" تستقبل طلبات السكن من أهالي جازان

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، الاثنين، عن فتح المجال لاستقبال طلبات الدعم السكني من أهالي منطقة جازان. وقالت الوزارة في بيان لها: "تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين، وزارة الإسكان تقوم بشكل عاجل اليوم بفتح بوابة استقبال طلبات الدعم السكني WWW.ESKAN.GOV.SA لأهالي منطقة جازان".

وأضافت الوزارة أنه "سيتم فتح البوابة لجميع مناطق المملكة اعتباراً من 6/5/1435هـ أي بعد شهر ونصف تقريباً من الآن وهو التاريخ الذي تم الإعلان عنه سابقاً".

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق بداية الشهر الحالي، على مشروع تنظيم الدعم السكني، وأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.

كما قرر المجلس حينها تشكيل لجنة من وزارات الإسكان والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وأكد وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، بعد موافقة المجلس أن البرنامج يهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية السكن المناسب، مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر حاجة، بما يدعم المكون الأساس للمجتمع السعودي وهو الأسرة، ويرتقي بها اجتماعياً.

وأشار إلى أنه سيتم فتح بوابة "إسكان" الإلكترونية للتقديم واستكمال البيانات بعد 60 يوماً من تاريخ إقرار آلية الاستحقاق والأولوية.