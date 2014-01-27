9333 دولاراً غرامة دواء منتهي الصلاحية في مدينة جدة

فيما تجدد وزارة الصحة السعودية تحذيراتها باتخاذ العقوبات ضد المنشآت الصحية التي لم تلتزم بالأنظمة، والمعايير التي تحافظ على صحة المستهلكين، أعلنت عن رصدها دواء منتهي الصلاحية في إحدى الصيدليات في مدينة جدة (غرب المملكة)، ما جعلها تقرر فرض غرامة مالية على هذه الصيدلية تقدر بـ 35 ألف ريال ( أي ما يعادل 9333 دولارا)، لتكون عقوبة مالك تلك الصيدلية، وفقاً للبيان الذي أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك وسط تأكيد البيان على أن وزارة الصحة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

وقالت الوزارة في بيانها حول حيثيات عقوبة تلك الصيدلية:

"اعتمدت قرار لجنة النظر في مخالفة المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة بفرض غرامة مالية بمبلغ (35000) ريال على إحدى الصيدليات المخالفة لوجود دواء منتهي الصلاحية وعمل الصيدلي قبل الحصول على الترخيص".

وتضمن بيان الوزارة غرامات مالية أخرى فرضتها على منشآت مختلفة تقدر بـ 70 ألف ريال من أبرزها: "معاقبة الصيدليات في منطقة جازان بمبلغ (15000) ألف ريال وذلك لعدم وجود الترخيص داخل الصيدلية، بالإضافة إلى عدم التقيد باسم المنشأة على واجهة المحل، وكذلك وجود قسم في الصيدلية يستخدم مسكنا للصيدلي، وهذا يعد مخالفة للأنظمة".