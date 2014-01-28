السعودية.. "الكابح" سبب حادثة طائرة معتمري إيران

بعد مضي 23 يوماً تقريباً من هبوط الطائرة السعودية القادمة من إيران، اضطرارياً في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة من دون عجلات، كشف مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، اليوم الثلاثاء عن توصله إلى النتائج الأولية في الحادثة، والتي سببها انفلات المقبض المرتبط بالكابح.

وأوضح المدير العام للمكتب الكابتن إبراهيم الكشي، في بيان صحافي أن النتائج الأولية التي توصل إليها المحققون تمثلت في (انفلات المقبض المرتبط بالكابح)، مما شكل مع جسم الطائرة عائقاً أمام نزول الطائرة حين توقفها على المدرج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ونتج عن عملية الإخلاء إصابة (13) راكباً من مجموع ركاب الطائرة، البالغ عددهم (299) راكباً، و(16) ملاحاً، وقد تلقى المصابون العلاج الطبي حيث غادر منهم (10) و(3) إصابات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى".

وأشار إلى أن فريق التحقيق يواصل مهامه لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انفلات المقبض المرتبط بالكابح الخاص بالعجلة اليمنى للطائرة، وسوف ينتهي الفريق من تحديد الأسباب بعد فحص الجزء المسبب للحادث في المختبرات، من أجل تحديد السبب الرئيس في الحادث .

وكانت الطائرة السعودية المستأجرة من شركة أورينت تاي (orient-Thai) ذات التسجيل (HSBKE) التي كانت قادمة من مطار مشهد بإيران إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها معتمرون إيرانيون في رحلتها رقم (2841) يوم الأحد الموافق 5/1/2014، وهبطت بشكل غير طبيعي نتيجة عدم نزول عجلات الطائرة اليمنى.