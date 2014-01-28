السيول تتسب بوفاة شخص وإغلاق 30 شارعاً غرب السعودية

تسببت السيول جراء الأمطار التي هطلت على المدينة المنورة (غرب السعودية) مساء أمس، في وفاة شخص، وإغلاق 30 شارعاً فيها.

وقال الناطق الرسمي للدفاع المدني في المدينة العقيد خالد الجهني لـ"العربية.نت" إنه تم إغلاق 8 طرق رئيسية في المدينة المنورة، جراء السيول التي تدفقت من الجبال على تلك الطرق، من أبرزها طريق الملك عبدالله وطريق السلام، بعد أن ارتفع منسوب المياه فيها، كما حدث في بعض الطرق انهيارات جزئية.

وأوضح الجهني أنه تم احتجاز أكثر من 100 مركبة، إضافة إلى تلقي الدفاع المدني في المنطقة أكثر من 1000 بلاغ حتى الآن، من بينها تلك الاحتجازات إضافة إلى قطع التيارات الكهربائية عن بعض المنازل. مشيرا إلى أنه لم يردهم بلاغ اليوم عن مفقودين حتى الآن.

ويشهد حالياً عدد من المناطق السعودية تغيرات جوية، من بينها منطقة القصيم (شمال العاصمة الرياض) وهي متوسطة، إضافة إلى مناطق في شمال المملكة.