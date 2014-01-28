القبض على سعوديين في العوامية بعد جرائم قتل واغتصاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على سعوديين قاما بجرائم قتل وسطو واغتصاب في بلدة العوامية (شرق المملكة).

وقالت الوزارة في بيانها: "تم القبـض على كل مـن المواطنين عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، وأحمد بن سعود سلمان آل عمار، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهما بالاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية، المعلن عنهم بتاريخ 8-2-1433هـ، بارتكاب جرائم إطلاق نار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف".

وأضافت: "وقد أسفر استجوابهما عن اعترافهما حتى تاريخه بمشاركتهما في ارتكاب جرائم استهداف رجال الأمن، بالإضافة إلى عدة جرائم جنائية أخرى من بينها، السطو المسلح على محال تجارية ومساكن خاصة، و(13) ثلاثة عشر جريمة سرقة سيارات منها (3) جرائم تحت تهديد السلاح، وخطف ثلاثة أحداث وارتكاب الفاحشة بهم بتاريخ 28/11/1434هـ وتاريخ 1/2/1435هـ وتاريخ 2/2/1435هـ، بالإضافة إلى مشاركة الأول في جريمة قتل مواطن من العاملين في أحد المطاعم التجارية بتاريخ 16/2/1435هـ، واختطاف واغتصاب عاملتين آسيويتين تعملان في مشغل نسائي بتاريخ 28/2/1435هـ".

وأضحت أنه: "سيتم إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهما، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء الشرعي، وأهاب بكل من تتوفر لديه معلومات تؤدي إلى القبض على المطلوبين للجهات الأمنية بالمبادرة إلى إبلاغ أقرب جهة أمنية أو من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي (990)".