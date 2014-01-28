انطلاق مهرجان الأمير سلطان للجواد العربي في الرياض

انطلق في العاصمة الرياض، أول أمس، مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للجواد العربي في نسخته الثانية الذي تقام منافساته على مدى خمسة أيام في مزرعة الخالدية غرب الرياض.

ورعى افتتاح هذا المهرجان الأمير خالد بن سلطان، الذي توج في الافتتاح الفارس عبدالعزيز الدويش من فريق المملكة بكأس سباق القدرة والتحمل.

وجاء تتويج الدويش بالمركز الأول، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، بعد أن أنهى السباق الذي امتدت مسافته إلى 120 كيلومتراً وبمشاركة 40 فارساً في زمن قدره 6 ساعات و9 دقائق و4 ثوانٍ، على فرسه "أنوار المملكة"، فيما حل ثانياً الفارس صالح السلطان من إسطبلات القصيم متأخراً بـ43 دقيقة عن الأول، فيما حل ثالثاً الفارس حسن بامانع من إسطبلات الغازيات بزمن 8 ساعات و15 دقيقة.

وكانت الفرس "أنور المملكة" حققت كأس السباق في النسخة الأولى للمهرجان، كما حققت كأس المؤسس، وكأس ولي العهد، وكأس ملك البحرين.

واستكملت منافسات المهرجان، اليوم الثلاثاء، بسباقات السرعة للخيل العربية، بينما سيشهد غداً افتتاح منافسات عروض الجمال في فئاته الأربع الأمهار والمهرات والأفراس والفحول، وتشمل تلك المنافسات إقامة أشواط مخصصة للخيل السعودية الأصل والمنشأ.