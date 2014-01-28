فيديو يظهر تهور سائق يتسبب بانقلاب حافلة في المدينة

أظهر مقطع فيديو تناقله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض حافلة لحادثة انقلاب بعد تهور قائدها بقطع سيل الأمطار التي هطلت على المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها مؤخراً.

وكشف الفيديو، محاولة سائق الحافلة، وهي من نوع باص نقل، مجاراة المركبات الصغيرة التي رافقته في هذه المغامرة، لكنه لم يتمكن من ذلك، بعد قطع مسافة بسيطة من السيل.

وكان مساء أمس قد شهد أمطاراً غزيرة على المحافظة أدت إلى فقد أحد الأشخاص في السيول، قبل أن تعثر عليه فرق الدفاع المدني وهو بصحبة أخيه الذي أنقذه من موت محقق.

كما شهدت منطقة حائل شمال السعودية والمحافظات التابعة لها موجة كبيرة من الأمطار والبرَد، سبقتهما عواصف رعدية، مساء أمس.

وبيّن الناطق باسم الدفاع المدني بالمنطقة الرائد نافع الحربي حينها أن فرق الدفاع المدني تابعت المتغيرات الجوية التي شهدتها المنطقة مساء هذا اليوم الاثنين، والتي شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وضواحيها شملت مدينة حائل ومدينة جبه ومدينة الخطة ومدينة موقق ومحافظة بقعاء، وقد سالت على إثر هذه الأمطار بعض الشعاب.