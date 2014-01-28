موجة جديدة من الأمطار في شمال السعودية وغربها

هطلت موجة جديدة من الأمطار على عدد من المناطق الشمالية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الغربية، وبالتحديد على سواحل البحر الأحمر.

ومنذ الصباح بدأت الموجة على محافظات حقل وعلقان التابعة لمنطقة تبوك، واستمرت متواصلة لمدة ساعتين مع زخات من البرَد.

واتجهت بعد ذلك الموجة إلى المناطق الساحلية من البحر الأحمر، مثل: أملج والوجه، واستمرت على هذه المناطق40 دقيقة.

أما فترة المساء فقد عادت الموجة من جديد، ولكن في محافظة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة غرب السعودية، حيث شهدت أمطاراً غزيرة أدت إلى فقد أحد الأشخاص في السيول، قبل أن تعثر عليه فرق الدفاع المدني وهو بصحبة أخاه الذي أنقذه من موت محقق.

في الوقت نفسه كانت تشهد منطقة حائل شمال السعودية والمحافظات التابعة لها موجة كبيرة من الأمطار والبرَد، سبقتهما عواصف رعدية.

وبيّن الناطق باسم الدفاع المدني بالمنطقة الرائد نافع الحربي، أن فرق الدفاع المدني تابعت المتغيرات الجوية التي شهدتها المنطقة مساء هذا اليوم الاثنين والتي شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل وضواحيها شملت مدينة حائل ومدينة جبه ومدينة الخطة ومدينة موقق ومحافظة بقعاء وقد سالت على إثر هذه الأمطار بعض الشعاب.

وبين الحربي أن فرق الإنقاذ قد تعاملت مع حالتي احتجاز لمركبات جرى إخراجها من قبل فرق الإنقاذ، إضافة إلى حالة سقوط جزئي لسقف محطة جراء هطول الأمطار تابعتها دوريات السلامة دون وقوع أي إصابات، ولازالت دوريات السلامة تواصل انتشارها في الميدان لمتابعة الحالة الراهنة.

وما زالت مديرية الدفاع المدني تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع سبل السلامة في الظروف الحالية والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه وعدم المجازفة في قطع مجاري المياه والبقاء في مواقع آمنة عند هطول الأمطار.