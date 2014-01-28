مقتل جندي سعودي وإصابة 6 آخرين على يد مروج مخدرات

قتل مروج مخدرات جندياً سعودياً وأصاب 6 آخرين، بعد محاصرة العناصر الأمنية له في أحد المنازل في محافظة الأفلاج (جنوب العاصمة الرياض).

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في بيان صحافي، فجر اليوم، إنه "عند الساعة 6:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 1435/3/26هـ وأثناء قيام إحدى الفرق الأمنية بمتابعة أحد المطلوبين من مروجي المخدرات بمحافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، تعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف من داخل المنزل الذي تواجد فيه المطلوب، حيث تم التعامل مع الموقف بمقتضى الأنظمة، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمحاصرة المطلوب وتم القبض عليه مع شخصين آخرين".

وأضاف "نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي عبدالهادي سعود عايض القحطاني وإصابة (6) من رجال الأمن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ التدابير العاجلة لنقل من تستدعي حالته إلى المستشفى المتخصص".