منع طبيب سعودي من مزاولة مهنته داخل بلاده

منعت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، طبيباً سعودياً يعمل في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة جدة، من مزاولة مهنته داخل المملكة، بعدما قررت إلغاء ترخيصه.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن هذا المنع أتى ثبوت إدانته لدى الهيئة الصحية الشرعية بارتكاب أخطاء طبية ومخالفات مهنية، تستدعي معاقبته بإلغاء ترخيصه ومنعه من مزاولة المهن الصحية".

يذكر أنه تم إيقاف سبعة أطباء من مختلف الجنسيات (جميعهم يعملون في القطاع الخاص) خلال الشهر الجاري بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب أخطاء طبية.

وأضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة لسير العمل في المنشآت الصحية الخاصة من خلال برنامج "سلامة المرضى"، الذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من العقوبات بحسب ما تقتضيه الأنظمة.

وتعتبر الهيئة الطبية بمثابة محكمة شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ يتم تعيينه من قبل وزير العدل، وتشتمل على أعضاء منهم عضو هيئة تدريس يتم تعيينه من قبل وزير التعليم العالي، وعضوين أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم من قبل وزير الصحة، بالإضافة للمستشار النظامي.