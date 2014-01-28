وجبة عشاء تسمم 142 رجلاً وامرأة بمدينة عرعر السعودية

تسببت وجبة عشاء تناولها 142 رجلاً وامرأة في أحد المطاعم الشهيرة في مدينة عرعر شمال السعودية في تسممهم جميعاً، وتم تنويم 23 شخصاً منهم.

وقال الناطق الرسمي لصحة منطقة الحدود الشمالية فهد الشمري لـ"العربية.نت" إنه منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم حتى الساعة الثالثة عصراً، استقبل مستشفى عرعر المركزي "122" حالة، تم تنويم 6 حالات، والباقي تحت الملاحظة، في حين استقبل مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد "20" حالة، تم تنويم 17 شخصاً، وخروج 3.

وأضاف: تم "تكوين لجنة في كل من مستشفى الأمير ومستشفى عرعر من الطب الوقائي والإسعاف للوقوف على الحالات واستدعاء كافة أفراد الفريق الاحتياطي الإسعافي ومتابعة المتسممين، الذين وصل عددهم إلى 142 شخصاً حتى الآن".