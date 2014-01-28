السمبتيك.. سليمان السبيعي يسلم نفسه للسلطات السعودية

أكدت مصادر سعودية لـ"العربية.نت" أن المواطن السعودي سليمان السبيعي الشهير بـ"السمبتيك" وصل في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى السعودية قادما من تركيا بعد أن سلم نفسه عبر السفارة السعودية في أنقرة بالتعاون مع ذويه.

وقد أكد "السمبتيك" سليمان السبيعي أنه سيقول كل ما عرفه وعايشه هناك.

نجم "keek" انضم إلى داعش

وكانت حياة الشاب السعودي سليمان السبيعي تحولت بشكل مفاجئ لجمهوره، حيث تحول من نجم في موقع التواصل الاجتماعي keek إلى مقاتل في تنظيم "داعش" في سوريا.

وكان السبيعي اشتهر بمقاطعه الساخرة التي جعلته واحداً من نجوم keek الأكثر متابعة في السعودية، إلى أن أبلغ أهله بشكل مفاجئ بانضمامه إلى "داعش" للمشاركة في قتال نظام بشار الأسد.