الرياض.. 6 أحصنة تحصد لملاكها سيارات موديل 2014

واصلت منافسات مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز "العالمي" للجواد العربي بنسختها الثانية، فعالياتها في يومها الثاني بأشواط سباقات السرعة الستة، إذ توج الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الملاك الفائزين بأشواط سباقات السرعة الستة.

ففي الشوط الأول حقق الجواد "الفيصل جودة" المركز الأول، بينما في الشوط الثاني فاز الجود "شوهيز النايف"، والجواد "جذاب الخالدية" فاز بالشوط الثالث، وفي الشوط الرابع الجواد "غدجاني"، وفي الشوط الخامس الجواد "حسام الصحراء"، بينما الشوط الأخير "الجواد هيت".

ونال الفائزون بالمركز الأول في أشواط سباقات السرعة سيارات موديل 2014 مقدمة من اللجنة المنظمة للمهرجان.

من جانبه أعلن الأمير فهد بن خالد بن سلطان عضو، مجلس إدارة المهرجان عن إقامة أشواط تأهيلية للجياد التي ستشارك في سباقات السرعة في النسخة الثالثة من مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز "العالمي" للجواد العربي.

وقال: "سيتم إقامة أشواط تأهيلية قبل ثلاثة أشهر من انطلاقة المهرجان المقبل"، مضيفاً أن "أشواط التأهيل أفضل من القرعة، والمنافسة ستكون أقوى بين الملاك، وسيتم تشكيل لجنة مختصة لتحديد عدد الأشواط في الاستحقاقات المقبلة".

وانطلقت اليوم منافسات عروض الجمال للخيل العربية الأصيلة بمشاركة 155 جواداً يمثلون 24 دولة، تتنافس على جوائز المهرجان التي تفوق 8 ملايين ريال على الفئات الأربع الأمهار والمهرات والأفراس والفحول.

يذكر أنه سيقام على هامش فعاليات المهرجان منافسات عروض الجمال للجياد السعودية الأصل والمنشأ، التي يبلغ عددها 33 جواداً، حيث يحرص الملاك على الظفر بإحدى جوائز المهرجان التي تؤهلهم للمشاركة في البطولات العالمية الأخرى بعد أن حصل المهرجان على أعلى تصنيف في منظمة الايكاهو "تايتل شو".