إهمال مسؤول يعفيه من منصبه في جازان

أعفت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، مسؤولاً من منصبه، بعدما تسبب إهماله بضرر على المواطنين.

وكان هذا المسؤول يعمل مشرفاً على تشغيل المياه في القطاع الجنوبي لمنطقة جازان، ويعد المسبب الرئيسي في انقطاع المياه بشكل مستمر عن إحدى القرى هناك.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية مياه جازان علاء خرد لـ"العربية.نت" إن مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حمزة قناعي أصدر قرارا بإعفاء مهندس مشرف على تشغيل المياه بالقطاع الجنوبي فوراً، وذلك بعد أن تسبّب في انقطاع المياه بشكل متكرر عن أهالي مركز الموسم ( أقصى الجنوب الغربي لجازان غرب السعودية).

وأضاف "مع الشكاوى المتزايدة والانقطاعات المتكررة للمياه عن منازل الأهالي، تم التحقيق مع المهندس، وهو من جنسية عربية، وتبيّن وجود إهمال من قِبله، وهو ما أسفر عن قرار المدير العام بإعفائه".

وأشار الخرد إلى أن المهندس المذكور يعمل مع إحدى شركات التشغيل والصيانة التي تتبع للمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان.

يذكر أن مركز الموسم، ووفقا لعدد من الأهالي الذين تواصلت معهم "العربية نت"، عانى من انقطاعات في الماء متكررة، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار "وايتات" المياه في المركز. خصوصا في ظل عدم الانتهاء من مشاريع المياه المحلاة، والمنتظر قريبا. وغالبا ما تكون أغلب الانقطاعات لمشاكل سببها تعثر المقاولين أو سوء التنفيذ، وأيضا تعطل المحركات الكهربائية التي تدار بواسطتها مولدات الرفع من الآبار. ويأتي ذلك بعد المشروع الجديد بقرية زمزم دون إطلاقه بشكل نهائي.