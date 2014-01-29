بدر ليمون.. فنان شعبي انشغل بحب السعوديين ونسي نفسه

تعاني الفنون الشعبية في السعودية من إقصاء من قبل الجمعيات الثقافية والمؤسسات الفنية هناك، إلا أن الفنانين الشعبيين مازالوا يجتهدون من أجل إيصال كلماتهم وألحانهم الى جمهور مازال يعشق هذا النوع من الغناء، كما يقولون.

من بين هؤلاء الفنانين الشعبيين الفنان الشهير بين الأوساط السعودية بدر ليمون، التي التقته "العربية" في مقر إقامته بمنطقة الجوف، ونقلت معاناته من الإقصاء والتشويه لفنه، الذي استمر أكثر من 20 عاماً.

ويأتي ذلك بعدما رسم ملامح الأغنية الشعبية في السعودية خلال بداية جيل التسعينات، فرافقتهم أغنياته في سفرهم وسهرهم، ولم تمحها الذاكرة ولم تنسها الأذن.

يعد ليمون حالياً كشخص، ممن ذهب مع الماضي، وتم نسيانُه كما يحدث مع اﻷشياء القديمة، على العكس أغنياته لا تزال حاضرة، وقريبة ممن يبحث عن الذكريات المعتقة، والحياة البسيطة، التي أصبحت بدورها عزاؤه الوحيد، متأسفاً في الوقت نفسه على خُذلان قوبل به من جمعية الثقافة والفنون بالجوف والمؤسسات الفنية.

وبعد أن مضي الزمن سريعاً، وعزفت أصابعه على الوتر خلفيةً للحزن في عينيه، وكلماته الموجوعة باتت هي أيضاً تبحث عن صوت يشدو بها، بعد أن تأثر المطرب بالمجتمع في فنه لكنه نسى نفسه.