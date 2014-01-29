بطل العالم للتزلج ينافس سعوديين على الرمال

انضم الألماني ماي هنري، بطل العالم للتزلج، الذي كسر الرقم القياسي في التزلج على الثلوج إلى شباب حائل (شمال السعودية) الذين يمارسون رياضة التزلج على الرمال.

ويطمح هؤلاء الشباب في إدخال هذه الرياضة ضمن الألعاب الأولمبية.

ورغم أنهم يمارسون هواياتهم منذ عام بإمكانيات بسيطة، تفاجؤوا باستقطاب متزلجين محترفين من أنحاء العالم، وبقدوم هذا البطل الألماني ليشاركهم متعتهم، ويجرب متعة جديدة هذه المرة على الرمال.

فمن ارتفاع 130 متراً وبسرعة 90 كيلومتراً في الساعة، سابق هنري رياح الشمال ليتفاجأ بأن رمال حائل تنافس الثلوج متعة.

ويعتزم هنري بالتعاون هيئة السياحة والآثار السعودية، تدريب الشباب ومنحهم الطريقة الصحيحة على التزلج وتجهيز معداتها بالألواح الخشبية، والمادة الشمعية، التي تطلى عليها لتسهيل عملية التزلج، واتزان أجسامهم حيث إنها عوامل أساسية لوصولهم إلى خط النهاية بسلامة وأمان.