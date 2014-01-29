مجتمع تقـنـي.. اقتلوا الـملفات!

المجتمع السعودي وحسب الإحصاءات ولغة الأرقام (مجتمع تِـقَـنِـي) بامتياز؛ فشريحة كبيرة منه تستخدم التقنية وأجهزة وبرامج التواصل الحديثة!!

فحسب بعض الدراسات والإحصائيات التي اطلعت عليها مؤخراً عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية قد تجاوز (13 مليوناً)، و (موقع سوشيال بريكارز) أكد بأنّ عدد مستخدمي موقع فيسبوك الشهير في المملكة قد تجاوز (4,5 مليون) مستخدم، ووصل عدد متابعي تويتر أكثر من ( 4 ملايين) !

وهناك (12%) من السعوديين ساكنون في (تويتر)، (45 %) من النساء، وأعلى نسبة مشاهدة في العالم للـ (يوتيوب) محجوزة للسعوديين بـ (90 مليون) مشاهدة!!

وأعتقد أن هذا يُـحَـفّـز المؤسسات الحكومية على استثمار ذلك، والقرب أكثر من المواطنين أو العملاء عموماً، والإفادة من التقنية في تقديم خدماتها!!

وللأمانة ففي الوقت الذي حاولت بعض الإدارات الدخول للعالَـم الرّقمي على استحياء؛ فإنّ إدارة الجوازات من الجهات المبادرة والفاعلة في هذا المجال؛ فهذه (خدمة أبشر) التي تقدم الخدمات للمستفيدين عبر شبكة الإنترنت بيسر وسهولة!

والجوازات لم تكتفِ بتوفير تلك الخدمة والإعلان عنها، بل حاولت الوصول للمواطنين في مقار عملهم للتعريف بالخدمة وتفعيلها من خلال عقد شراكات مع مؤسسات أخرى!

فشكراً للقائمين على إدارة الجوازات، وأتمنى أن تسير بقية المؤسسات الحكومية على خُـطَـاهَـا في تحويل إجراءاتها إلى خطوات إلكترونية، لِـيَـتِـمّ قَـتْــل زمن الملفات الخضراء والمعَـارِيض!

وأخيراً قبل عشر سنوات تقريباً كانت (حبيبتي المدينة المنورة) تحلم أن تكون أولى مناطق المملكة في التطبيق الفِعْـلِـي والشّـامل لما يُـعْـرَف بالحكومة الإلكترونية.

كان برنامجاً طموحاً، رُسِـمَـت له الخطط والاستراتيجيات والخطوات، وأنفقت عليه الملايين، وكان هناك تنافس حَـمِـيـد بين إدارات (طيبة الطيبة) في تنفيذه على أرض الواقع؛ ولكن ذلك المشروع الرائد تعثر وتوقّـف في منتصف الطريق؛ دون أسباب واضحة؛ فهل يعود للحياة (قولوا: يا ربَ)!!

هَــمْـسَــة:

شكراً لصديقي (حمد الرشيدي) من جوازات منطقة المدينة المنورة الذي كان متميزاً في أخلاقه وتعامله، وفي إلمامه بمهارات عمله والتعريف به عند زيارته للجامعة الإسلامية.

نقلاً عن صحيفة "المدينة"