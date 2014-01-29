مخالفون يقذفون الأمن بالحجارة ويصيبون 8 غرب السعودية

تعرض ثمانية أفراد من أمن المهمات وشخصان من مراقبي بلدية العمرة بمكة المكرمة (غرب السعودية) بإصابات أثناء قيامهم بإزالة عدد من التعديات والمخالفات في منطقة أم الجود، كما تعرضت بعض سيارات الأمن والدفاع المدني والبلدية إلى عدد من التلفيات أثناء اعتداء المخالفين عليها وقذفها بالحجارة.

وكانت بلدية العمرة الفرعية قد قامت بحملات واسعة لإزالة التعديات المحدثة على أحد الجبال بمنطقة أم الجود خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 26-27/3/1435 هـ وتم خلالها إزالة ثمانية منازل شعبية بدون صكوك في اليوم الأول من الإزالة، في حين تعرضت اللجنة في اليوم الثاني إلى معارضة شديدة واعتداء من قبل المخالفين مما اضطر اللجنة إلى تأجيل عمليات الإزالة إلى وقت لاحق.

بينما أكد المهندس حسن بن سعيد خنكار رئيس بلدية العمرة الفرعية أن هناك توجيهات صادرة من أمير منطقة مكة المكرمة بضرورة تكثيف الجهود في إزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وقال بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة المواقع والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.