4415 عملية زراعة كُلى خلال عام.. 3% منها بين الأزواج

كشفت إحصائية حديثة، خص بها المركز السعودي لزراعة الأعضاء "العربية.نت"، أنه تم إجراء 4415 زراعة كُلى في السعودية في العام الماضي، منها 15 حالة فقط تمت لأزواج فيما بينهم (نسبة 3%).

وكانت النسبة الأكبر من العمليات من نصيب الأبناء للأباء والأمهات بأكثر من 32% من الحالات، يليهما الأشقاء فيما بينهم بنسبة 31% من الحالات.

وأكد مدير مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين أنه تم إجراء 4415 عملية زراعة كلى في السعودية في عام 2013 من الأحياء، وكان التبرع بين الزوج والزوجة نسبة 3% فقط (مجموع 15 حالة)، بينما كانت النسبة الأكبر من الأولاد للآباء أو الأمهات في 32%، يليها التبرع بين الأشقاء والشقيقات في 31%، ثم التبرع من الأهل إلى الأولاد في 10%، ونسبة أقل للتبرع من الدرجة الثانية بين أولاد العم وأولاد الخال في 8%".

أما بالنسبة للتبرع بالكلى حسب الجنس، فقد كان التبرع من الذكور للذكور في 55% من الحالات يليه التبرع من الذكور للإناث في 24%، ثم التبرع من الإناث للذكور في 11% ومن الإناث للإناث في 10% من الحالات.

وأضاف الدكتور شاهين "يكشف تحليل بيانات المرضى الزارعين والمتبرعين منذ عام 1990 حتى نهاية عام 2013 أن التبرع من الأقارب من الدرجة الأولى بين الأبناء والآباء والأشقاء والأزواج يمثل الشريحة الأكبر بنسبة 77.5%، يليه التبرع من الأقارب من الدرجة الثانية (الأحفاد والأجداد والأعمام والخوال وأبناء الأخوان والأخوات) بنسبة 2.6%، وبين الأقارب من الدرجة الثالثة (أولاد العم، أولاد الخال) بنسبة ضئيلة 2.2%، بينما أجريت 6.4% عملية تبرع من الأحياء من غير الأقارب ولكن من نفس الجنسية".