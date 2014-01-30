استبعاد حدوث نشاط بركاني من جبل جنوب السعودية

استبعد المركز الوطني للزلازل والبراكين حدوث أي نشاط بركاني في جبل عكوة بمنطقة جازان جنوب السعودية.

وأكد في بيان، اليوم الخميس، أن المركز رصد خلال الأيام الماضية 37 هزة أرضية خفيفة في منطقة جازان خلال الأيام الماضية.

وكانت منطقة جازان قد شهدت منذ الخميس الماضي، أول هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة، وبعد شعورهم بالهزة الثالثة في بداية الأسبوع الحالي، أوضح الدفاع المدني حينها أنها "تلقت بلاغاً من المركز الوطني للزلازل والبراكين عن تسجيل هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر".

وأوضحت في بيان صحافي أنه لم يرد حتى هذا البيان أي بلاغ بأضرار ناتجة عن الهزة.

ودعت في بيانها المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصادر المعلومات والأخبار التي تردهم، والاعتماد على المواقع الرسمية في الحصول على المعلومة، وعدم تصديق أي شائعات تصدر من مواقع غير رسمية.

من جانبه، أوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين، المهندس هاني زهران، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 7 كيلومترات شمال غرب محافظة صبيا، و20 كيلومتراً شرق محافظة بيش، على خط الطول 42.6، وخط العرض 17.2، وبعمق 10 كيلومترات.

كما أكد عدد من سكان المنطقة شعورهم بالهزة الأرضية واستمرت لمدة ثوانٍ.