الجوازات السعودية تعتزم أن تكون إدارة بلا مراجعين

بدأت المديرية العامة للجوازات في العاصمة السعودية الرياض، بتقديم خدمة "ابشر"، وذلك لإيصال الجوازات للمنازل وتخليص الأوراق وكل ما يتعلق بالجوازات عبر الإنترنت، وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت والجهد والمال على المراجعين.

ويأتي ذلك بعدما خصصت الجوازات مقار لها في المراكز التجارية تعمل حتى التاسعة مساء لتسليم الإقامات بعد طباعتها للمستفيدين من هذه الخدمة، الذين لا ينتظرون سوى دقائق قليلة لإنهاء إجراءاتهم بعد أن كان بعضهم ينتظرون ساعات وأياماً في السابق.

وتعمل الجوازات خلال المرحلة المقبلة على إنهاء مرحلة المراجعين، وكل الخدمات سيتم تنفيذها عبر الموقع، وتسليم الإقامات والجوازات عن طريق البريد السعودي.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الجوازات، المقدم أحمد اللحيدان، خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، إن المأمول هو أن تكون إدارة الجوازات خالية من المراجعين بعد شمولية هذه الخدمة.

وأوضح أنه حالياً 50% من الخدمات موجودة على الموقع ولا يحتاج إلى مراجعة مبنى الجوازات من أجلها، مشيراً إلى أنه مطبق في الرياض حالياً إيصال بطاقة الإقامة عبر البريد، وقريباً سيتم تعميمها على مستوى مناطق المملكة.