انخفاض الجريمة في الرياض بنسبة 40% خلال 3 أشهر

أكد المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني أن عدد مخالفي لنظام والإقامة للعمل في المملكة في تناقص.

وقال لـ"العربية.نت" إن نسبة الجريمة، وبالذات السرقة وسلب وسطو، انخفضت بنسبة 40% خلال 3 أشهر ماضية بعد الحملة الأمنية التفتيشية على الأحياء التي كانت تسكن بها العمالة المخالفة.

وأشار إلى أن قرابة 300 ألف شخص تم ترحيلهم خلال 90 يوماً الماضية لعدد من الجنسيات، واحتل الإثيوبيين المرتبة الأولى للعمالة المخالفة، وكذلك المرتبة الأولى لليمنيين للعمالة المتسللة.

وكانت للرياض النصيب الأكبر من ترحيل هؤلاء المخالفين بنسبة تجاوزت 35%.

وكشف القحطاني أنه من خلال عمليات التفتيش عُثر على عدد من المواد المحظورة والمخدرة، وكذلك على مواد غذائية فاسدة وأخرى سيئة التخزين، إضافة الى عمالة مجهولة الهوية ومطلوبة أمنياً.