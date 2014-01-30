تغيير البشت !

خضت قبل أكثر من عشر سنوات نقاشا كان وديا في بدايته مع أحد المسؤولين حول الإيجابيات والسلبيات التي تطبع سياسات وأداء الإدارة الحكومية، وسرعان ما زالت ودية النقاش عند محدثي ما إن تغلبت السلبيات على الإيجابيات في طرحي، وبدا النقاش وكأنه تحول من نقاش بين مواطنين متشاركين في الهم الوطني إلى نقاش بين مسؤول يرى نفسه فوق مستوى النقد ومواطن تجاوز حدوده !

لم نتقابل بعدها، فقد بدا واضحا أن كلا منا يقف على ضفة متقابلة للآخر، هو يرى نفسه في ضفة المسؤول الذي لا يحق للمواطن أن يقيم عمله أو يحاسبه، وأنا أرى نفسي مواطنا شريكا في تحمل المسؤولية تجاه وطني وأملك الحق في ممارسة النقد تجاه أي مسؤول يتولى المسؤولية، ويجلس على كرسي الوظيفة العامة لا كرسي صالون بيته !

رأيته مؤخرا بالصدفة في مناسبة اجتماعية وقد أدبرت عنه الدنيا بعد إقبالها الذي صور له أنها ستدوم له، فوجدته يتحدث للناس بلسان الناقد المصلح وكأن أمثاله لا يتذكرون مواطنتهم المجردة إلا بعد أن تدير لهم كراسيهم ظهورها !

لم يكن قد تغير علي كثيرا، نفس التعالي والغرور والاعتداد بالنفس، لكنه غير بشته، فقد نزع بشت المركز الوظيفي، وارتدى بشت المركز الاجتماعي، واستبدل لسانه على أمل أن يعبر به إلى الضفة الأخرى دون أن يعلق في ذاكرة لا ترحم، أو يغرق في بحر النسيان!

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"