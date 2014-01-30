فشل 3 أشخاص في تهريب الكوكايين عبر مطار جدة

فشل ثلاثة أشخاص في تهريب كمية من الكوكايين عبر أحد المطارات السعودية. وقال بيان صادر من جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة (غرب المملكة) إنه تم ضبط ثلاثة مهربين حاولوا إدخال 4.688 كيلوغرام من مادة المخدر عبر أحشائهم وملابسهم الداخلية إلى السعودية.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي محمد الغامدي أن تلك الكمية من الكوكايين التي أحبطت كانت عبر ثلاث عمليات لمحاولة تهريبها، إذ أحبطت عملية التهريب الأولى بعد أن حاول أحد القادمين للمملكة إدخال 1485 غراما من مادة الكوكايين بإخفائها داخل أحشائه، مستخدماً بالونات صغيرة لوضع المادة بداخلها.

في حين أحبطت المحاولة الثانية بعد أن عُثر مع أحد القادمين على 1413 غراما من المادة نفسها، تم إخفاء بعض منها تحت الملابس الداخلية والبعض الآخر داخل أحشائه، فيما أحبطت عملية التهريب الثالثة بعد قيام أحد المهربين بإخفاء 1790 غراماً من المادة نفسها داخل أحشائه.