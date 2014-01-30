وصول مساعدات سعودية جديدة للسوريين في الأردن

وزعت الحملة السعودية لنصرة الشعب السوري في الأردن دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين الموجودين في محافظة جرش الأردنية.

وقامت الحملة بتوزيع ستة آلاف وأربعمئة بطانية، بالإضافة إلى معاطف وملابس شتوية على اللاجئين ضمن مبادرة "كسوة الشتاء" للتخفيف من معاناة اللاجئين، وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الجوية السيئة. من جهة أخرى، وصل إلى الأراضي الأردنية الجسر البري الإغاثي السادس لمبادرة "نلبي النداء" السعودية والذي يتكون من 81 شاحنة لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن.

وتواصل الحملة السعودية لنصرة الشعب السوري في الأردن تقديم مساعداتها للاجئين السوريين، وقامت في وقت سابق بتقديم 30 بيتاً جاهزا "كرفاناً" لمساعدة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري وتحسين ظروفهم المعيشية وإيوائهم من البرد والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.