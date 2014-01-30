3137 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع على المواطنين في جازان

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الخميس، عن جاهزية 3137 وحدة سكنية للتوزيع في جازان (جنوب المملكة).

ويأتي ذلك بعد يومين من فتح الوزارة على موقعها الإلكتروني، باب التقديم لطلبات في برنامج الدعم السكني لسكان منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأولوية في توزيع الوحدات السكنية لمشروع الملك عبدالله السكني بجازان وبقية مشاريع الوزارة في المنطقة ستكون لجميع الأهالي الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير آلية الاستحقاق التي أعلنت عنها مؤخراً.

وأطلقت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي بوابة "إسكان" لأهالي جازان للتقديم على طلبات الدعم السكني المختلفة التي تشمل جميع الوحدات السكنية الجاهزة للتوزيع، وهي 3137 وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، إضافة إلى 821 وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان موزعة على محافظات أبوحجر 149 وحدة سكنية، وصامطة 162 وحدة، وصبيا 261 وحدة، ووبيش 249 وحدة سكنية.