5 طهاة سعوديين يطبخون لـ2000 أسرة في جدة

كسر خمسة طهاة سعوديين قيداً اجتماعياً تجاه مهنتهم، حيث شمروا عن سواعدهم لنحو عشرة أيام من الطبخ المتواصل لنحو 2000 أسرة سعودية ومقيمة زارت المهرجان التاريخي لمدينة جدة.

كما أعرب الطهاة عن أملهم في إيصال مكونات مطبخهم إلى الجيل الجديد.

وركز الطهاة المحترفون الذين يقيمون في جدة تحديداً في كل يومٍ من أيام المهرجان على تقديم أطباق خاصة وتاريخية وعريقة بأهالي جدة القديمة والتي عرفت موائدهم بها.

ومع مسرح صغير وبينما كان الطهاة الآخرون يقومون بالطهي أمام الجمهور تفرغ أحدهم لشرح المقادير وطريقة التحضير الأصيلة للأكلات القديمة لأهالي جدة.

ويرى الطهاة الذين شاركهم شبان سعوديون آخرون في تقديم الأطباق للزائرين أن هدفهم كسر قيد اجتماعي تجاه مهنتهم، وهدف آخر يهمهم يتعلق بتعريف الجيل الجديد على مكونات المطبخ الجداوي والحجازي القديم.