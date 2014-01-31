السعودية تقلص سنوات الدراسة على الطلبة المتفوقين

قررت السعودية تقليص سنوات الدراسة على الطلبة المتفوقين، وستبدأ بتطبيقه العام الدراسي الحالي، بعدما اعتمدت وزارة التربية في المملكة هذا القرار أخيراً تحت مسمى "التسريع الإلكتروني".

وينص هذا القرار على إبلاغ الطالب بأن لديه فرصتين للتقليص، ثم يبلغ ولي أمره لأخذ موافقته واعتماده، كما أن على الطالب أن يختار بين واحدة من مراحل التسريع الثلاث، وهي إما الانتقال من الصف الرابع إلى السادس، أو من الأول متوسط إلى الثالث، أو من الأول الثانوي إلى الثالث.

وقالت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، نورة الفايز، في تصريحات صحافية إن نظام التسريع الأكاديمي يستهدف الطلاب الموهوبين والمتفوقين، وذلك بهدف اختزال سنواتهم الدراسية عبر السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراتهم العلمية والإبداعية.

وأوضحت الفايز أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إقرار نظام التسريع الأكاديمي للطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه، وفق ما تضمنته لائحة تقويم الطالب، وذلك إيماناً من قيادات الوزارة بأهمية صناعة الموهبة، وإعداد جيل متمكن ومبدع في سن مبكرة.

وأكدت أن هذا النظام "يعتبر من أقدم الممارسات التربوية الفاعلة التي ارتبطت برعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين، ويتيح هذا النظام للطلاب اختزال ست سنوات إلى أربع سنوات، أو إكمال مناهج الثلاث سنوات في سنتين"، مبينة أن النظام يعمل على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ويساعدهم على الوصول للنضج النفسي الاجتماعي بشكل أفضل مما يعزز ثقتهم بأنفسهم".