3 سيارات تتسبب بموت 4 أشخاص في شرق السعودية

أنهت حادثة مرورية شهدتها منطقة الدمام (شرق السعودية)، ظهر اليوم الجمعة، حياة أربعة أشخاص، وتسببت في إصابة ثلاثة في طريق الأمير محمد بن فهد في الدمام مقابل حديقة الربيع الواقعة في حي المثلث بعد حادثة تصادم وقعت بين ثلاثة سيارات، خاصة، وأخرى للنقل، وسيارة أجرة "تاكسي".

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي في تصريحات صحافية، تلقي غرفة العمليات التابعة للهلال الأحمر بلاغاً من أحد المقيمين ظهر اليوم الجمعة يفيد بوقوع الحادثة في طريق الأمير محمد بن فهد في المسار المتجه من الدمام إلى الظهران، وقامت ثلاث فرق إسعافية إضافة إلى فرقة الإسعاف المتقدم بالتوجه لموقع الحادثة مباشرةً، وبعد معاينة الموقع اتضح وجود أربع حالات وفاة وثلاث إصابات تم إسعافها، ونقل حالتين منها إلى مستشفى الدمام المركزي، وأخرى إلى مستشفى المانع في الدمام في حين تمت معالجة الحالة الثالثة في الموقع.

وتأتي هذه الحادثة عقب إعلان الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية إضافة 58 كاميرا متنقلة جديدة، تابعة لنظام ساهر ومن ضمنها طريق الأمير محمد بن فهد الذي شهد الحادثة.