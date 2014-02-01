جامعة سعودية تنشئ أجنحة فندقية داخل مبانيها

قررت جامعة سعودية إنشاء أجنحة داخل أروقتها، وذلك ضمن مشروع مبانٍ وقعت عقده أخيراً، بتكلفة تقدر بـ344 مليون ريال.

وكشفت جامعة الدمام (شرق المملكة) في بيان لها، اليوم السبت، أن تلك الأجنحة ستخصص لإقامة ضيوف الجامعة، وستكون في الدور الـ11 ضمن المبنى الجديد للجامعة الذي سيتكون من 13 طابقاً.

وأوضح مدير الجامعة، الدكتور عبدالله الربيش، أن الدور الأرضي يشتمل على إدارة المشتريات والمناقصات وإدارة الاتصالات الإدارية والتوثيق، ومعرض الجامعة وخدمات مساندة، فيما يشتمل الدور الأول على 4 مكاتب إدارية للخدمات المساندة، موزعة على خدمة الإدارات بالدور، والدور الثاني لخدمات مرافق هندسية ومخازن.

وخصص الدور الثالث للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي والإدارة المالية والتخطيط والميزانية، بينما الدور الرابع سيكون مخصصاً لعمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات والإدارة العامة للمتابعة، أما الدور الخامس فخصص لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين وإدارة العلاقات العامة والإعلام، والدور السادس لعمادة الجودة والتخطيط، والدور السابع سيكون للخدمات والمرافق الهندسية والمخازن، والدور الثامن سيكون لوكالة الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع ومكتب وكالة الجامعة والشؤون القانونية وإدارة أملاك الجامعة وإدارة التبادل والتعاون المعرفي.

ويخص الدور التاسع وكالة الجامعة للدراسات والبحث العلمي، ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ومكتب وكالة الجامعة لشؤون الفروع، أما الدور العاشر فهو خاص لإدارة الجامعة ومكتب وكالة الجامعة، والدور الحادي عشر سيخصص كمطعم لكبار الزوار والضيوف وإقامة ورش عمل وأجنحة إقامة ضيوف الجامعة، أما الدور الثاني عشر فسيحتوي على قاعة اجتماعات لمجلس الجامعة وملحقاتها وأمانة المجلس.