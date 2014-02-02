أدباء يضعون 35 ألف اسم لشوارع السعودية

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية 35 ألف اسم في معجم ليكون المرجع لاختيار أسماء الشوارع في السعودية، والتي يبلغها عددها 6 ملايين.

وأعطت الوزارة تلك الأسماء إلى أمانات المناطق، لكي يتم توزيعها على الشوارع، بعدما تم اختيار الأسماء عن طريقة لجنة تم تشكيلها مؤخراً، تضم أدباء ومثقفين وأسماء معروفة في المنطقة.

وحول ذلك دعا الكاتب أحمد العرفج خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة العربية، اليوم الأحد، إلى التقنين في مسألة تغيير أسماء الشوارع، إذ أصبحت في الآونة الأخيرة تغير من دون مسببات.

وأكد أنه تم تغيير أسماء بعض الشوارع، رغم أن الاسم يعد مهماً ومعروفاً لأبناء المنطقة الذي فيها هذا الشارع، لذلك لا بد أن يتم تغيير بعض الأسماء المشينة، والأسماء التي لا جدوى منها الآن.

وأوضح العرفج أن أسماء الشوارع في أي مدينة في العالم، تمثل ذاكرة في المدينة نفسها، ولا أحد يستطيع تغييرها، وإذا تم التغيير من الصعب أن يتداول سكان المدينة الاسم الجديد، بل يصرون على الاسم القديم.