سعودي مطلوب في قائمة الـ"23" يسلم نفسه للمرة الثانية

أعلنت السعودية، الأحد، عن تسليم مطلوب أمني في أحداث القطيف (شرق السعودية) الأمنية لنفسه للمرة الثانية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: "بالإشارة الى البيان المعلن بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ المتضمن قائمة بأسماء 23 مطلوباً للجهات الأمنية، فقد تقدم المطلوب المعلن اسمه على القائمة موسى جعفر محمد المبيوق إلى الجهات الأمنية مبدياً رغبته في تسليم نفسه".

وأوضحت أنه "سيتم معاملته وفق الإجراءات النظامية ومراعاة عدم التزامه بحضور محاكمته وهو مطلق السراح وذلك عن التهم التي سبق توجيهها إليه بعد مبادرته الأولى بتسليم نفسه، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه بتاريخ 9 / 2 / 1433هـ، مقدراً في الوقت ذاته الدور البناء الذي قامت به أسرة هذا المطلوب.

ويعتبر والد المطلوب، أحد منسوبي المرور في المنطقة الشرقية، وقد ساهم العام الماضي بإقناع ابنه بتسليم نفسه للجهات الأمنية، بعد ورود إسمه في القائمة 23، ونجح في ذلك، ليعود مرة أخرى ويكرر ما نجح به للمرة الثانية.