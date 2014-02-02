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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

مهزلة اسمها غزال

وغزال هي السيارة التي لم يخلق مثلها في بلاد الله، والتي أحدثت فرقعة سرعان ما تحولت إلى فقاعة، وقد جعلتنا أضحوكة للعالم لا سيما وأنها دشنت أمام الملك عبدالله، وقيل يومها إنها ستصنع وأنّ هناك مستثمرين تحمسوا لها وأبدوا استعدادهم للاستثمار في صناعتها، ومضت ثلاثة أعوام وسبعة أشهر على الإعلان عن هذا الانجاز، وتمخض الجمل فولد فأرا أو لم يلد شيئا على الإطلاق حتى ولو بعوضة، وجاء دور عميد كلية الهندسة ليبرر هذه المهزلة قائلا: إنّ السيارة مجرد بحث أكاديمي لكسر حاجز التحدي والتعرف على قدرات الكلية بمنسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس على دخول صناعة السيارات، ومن هنا جاءت فكرة غزال، وأقدمت عليها الكلية وظهرت بشكل مميز، فالعمل الأكاديمي كان ايجابيا ومتطورا وناجحا بكل المقاييس، وتمّ تصنيع قطع ذات أهمية إلى جانب توظيف الفايبر، ولم يقل هل هذه القطع التي صنعت جديدة لم تصنع من قبل، أما الفايبر فليس بجديد، باختصار هل أضاف شيئا جديدا في عالم صناعة السيارات، حتى يمكننا أن نوافقه على أنّ العمل كان ايجابيا ومتطورا وناجحا، هذا سؤال ننتظر الإجابة عنه، وعدا ذلك فأنا أصر على أنّ الأمر مهزلة وهدر وقت ومال، للطلبة وهيئة التدريس وعبث لا طائل له، أما التسويق فالسيارة تسوق نفسها إذا كانت مصحوبة بدراسة جدوى تثبت قدرتها على منافسة السيارات المستوردة المماثلة بل والتفوق عليها، وحينئذ يقبل عليها المستثمرون زرافات ووحدانا.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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