وفد سعودي يجول العالم بحثاً عن ماكينات لكسوة الكعبة

يعتزم وفد سعودي القيام بجولة على عدد من دول العالم، الهدف منها البحث عن ماكينات لكسوة الكعبة ذات مواصفات متطورة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس لـ"العربية. نت" إن هذا "الوفد يتكون من مندوبي الرئاسة، وستكون اليابان المحطة الأولى لهم، ومن ثم دول أخرى مثل أميركا وسويسرا وإيطاليا". وأضاف أن الهدف من الجولة هو التوصل لأحدث الماكينات التي تواكب عجلة التطوير.

وأكد السديس أن هذه الخطوة تمت بعد عقد اجتماعات متواصلة لدراسة موافقة المقام السامي المتضمنة تأمين أجهزة متطور لصناعة أفضل كسوة للكعبة.

وبدوره أوضح مديرعام مصنع كسوة الكعبة المشرفة، الدكتور محمد بن عبدالله باجودة، أن "هذا المصنع حظي باهتمام بالغ منذ إنشائه في عام 1346 هـ حتى يومنا هذا وشهد نقلة تطويرية حينما أدخلت أسلوب الميكنة في التصنيع، بعد أن كان العمل يسير بشكل بدائي عبر الأنوال القديمة والنسيج اليدوي".

ولفت باجودة إلى أن "لقاء الوفد المكلف باختيار هذه الماكينات بالشيخ السديس ما هو إلا حرص منه على التوجيه لهم وقد أوصاهم أن يكونوا خير سفراء لوطنهم".