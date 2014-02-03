السلطات السعودية تعلن عن مقتل سجين هرب إلى الصحراء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، عن مقتل سجين هرب من السجن أخيراً في شرق السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "بالإشارة للتصريح المعلن من المديرية العامة للسجون بتاريخ 25 / 3 / 1435هـ عن تمكن أحد السجناء الموقوفين بالسجن العام بالدمام من مغادرة المستشفى بمساعدة عدد من الأشخاص الذين بادروا بإطلاق النار على رجل الأمن المرافق له وإصابته بطلقتين ناريتين بالفخذ والساق، ونظراً لخطورة ما أقدم عليه السجين عبدالله أحمد عبدالله السهلي ومعاونوه من إطلاق النار على رجل الأمن المرافق له، وجسامة الجرائم المتهم بارتكابها التي تشمل جريمة قتل عمد وعدة جرائم سطو مسلح، فقد تم إعداد خطة أمنية لمتابعته والقبض عليه لمحاكمته على التهم الموجهة له".

وأضاف البيان: "تمكّن رجال الأمن صباح اليوم الاثنين من رصد وجود السجين المطلوب للجهات الأمنية برفقة أربعة أشخاص آخرين في موقع بمنطقة صحراوية تبعد 25 كيلومتراً شرق محافظة حفر الباطن، حيث تمت محاصرتهم بمشاركة طيران الأمن وتوجيه النداءات لهم لإلقاء الأسلحة التي كانوا ينقلونها معهم وتسليم أنفسهم لرجال الأمن، وعند مباشرة رجال الأمن في إجراءات القبض عليهم بادروا بإطلاق النار، حيث تم الرد عليهم بالمثل ما نتج عنه مقتل السجين المطلوب للجهات الأمنية عبدالله أحمد عبدالله السهلي وإصابة أحد مرافقيه والقبض عليه مع 3 سعوديين آخرين، وضبط سلاحي رشاش و3 مسدسات بحوزتهم".