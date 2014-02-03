الشوري يقترب من وضع نظام يفرض الزكاة على الأراضي

تضع اللجنة الخاصة لإعداد نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى السعودي لمساتها الأخيرة للانتهاء من النظام، ومن ضمنه الزكاة على الأراضي خلال الشهرين المقبلين، وتسليمه إلى المجلس للتصويت النهائي عليه ورفعه إلى الجهات العليا لاعتماده حيال استكمال إجراءات التطبيق.

من جهته قال عضو اللجنة الخاصة بإعداد نظام جباية الزكاة الدكتور عيسى الغيث، إن أبرز ما سيتم تعديله في النظام جباية الزكاة على أراضي الأفراد، ووضع ضوابط الجباية وفق مساحة الأرض.

وأضاف: إن نظام جباية الزكاة لم يرفضه المجلس من قبل، ولكنه عندما جاء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كان معداً كنظام مختص بجباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية بالمجلس، التي من جانبها قامت بوضع مرئياتها، إلا أن المجلس رأى إحالة الملف إلى لجنة خاصة تتكون من أعضاء منتقين من جميع لجان المجلس.

وتوقع الدكتور الغيث أن النظام في حال تطبيقه بالكامل على أرض الواقع، فإنه سيسهم في خفض الارتفاع الوهمي لأسعار الأراضي إلى النصف بنسبة 50%.