الفيصل لمنسوبي "التربية": واسطتكم لديّ عملكم

قال وزير التربية والتعليم السعودي الأمير خالد الفيصل إن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم يجب أن ينفذ فورا على أرض الواقع.

وأضاف في تصريحات نشرتها عدة صحف السعودية، الاثنين، أثناء اجتماعه مع مديري التربية والتعليم أمس: "حيث انتهت مرحلة صناعة القرار وحانت مرحلة إدارة القرار"، في إشارة منه إلى ذلك المشروع.

وأوضح في كلمته التي وجهها لمنسوبي وزارة التربية: "سيكون القياس والتقييم هو ديدن التعامل في الوزارة، كل فرد فينا يجب أن يضيف إلى إنجازاته كل عام شيئاً جديداً، فإما أن نُضيف أو نترك العمل لغيرنا، إما أن تتميز أو يأتي غيرك ليتميز.. نحن أسرة واحدة لكنها أسرة متميزة تقود الفكر وتتفرد أيضاً".

وشدد الأمير خالد على أنه "نريد أن نتفق على أن يضيف كل منا 50% على إنتاجيته لهذا العام كل في مجاله، والعبرة ليست بالكمّ فحسب إنما نريد إبداعاً، وأعذر من له ظروف لا تمكنه من العمل، ولكني لا أعذر من يبقى متصدراً للقيادة بلا إنجاز.. كل من يعمل معي سيُجهد وأتوقع أن لدينا جميعا القدرة والإخلاص والتميز"، موضحاً أن مقياس الكفاءة لديه هو الإنتاجية، "والواسطة الوحيدة هي عملكم وإنتاجيتكم".