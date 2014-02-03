تطبيق نظام البصمة للحد من الغياب في وزارة البلدية

في ظل ملاحظات الجهات الرقابية على تسيّب بعض موظفي الجهات الحكومية في السعودية، وعدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز قراراً، بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الدوام الرسمي لموظفي الوزارة والأمانات والبلديات من رؤساء ومرؤوسين دون استثناء، لضمان إنجاز معاملات المراجعين في أسرع وقت ممكن.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد طالبت في وقت سابق بتطبيق نظام جديد، يحد من تفشي ظاهرة الغياب في الأيام الأخيرة، التي تسبق الإجازات الرسمية. ويأتي مطالبتها بعد رصدها تفشي ظاهرة الغياب بين الموظفين خلال جولاتها الرقابية.