موت آسيوي انهار عليه جدار بجنوب السعودية

باشرت فرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة (جنوب السعودية) حادث انهيار جداري لإحدى حفريات بداخل وادي العقيق، والتي تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية، ما أدى إلى وفاة عامل آسيوي 28 عاماً.

وأشار مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد، علي السواط، إلى أنه بعد المعاينة تبين أن الحادث عبارة عن انهيار جداري بعمق 5 - 7 أمتار ما تسبب في انهيار تربة الوادي الرخوة على عامل آسيوي يبلغ 28 عاما، وقد نجح الدفاع المدني في العثور علية متوفى، في وقت أقل من 90 دقيقة بعد تحديد مهندس المشروع لثلاثة مواقع يعتقد بوجود العامل بداخلها.

واستخدم الدفاع المدني المعاول لإزاحة التربة نظراً لخطورة الموقع، والذي يتوقع انهياره على فريق البحث في أي وقت، وقد شارك في العملية أكثر من 60 ضابطاً وفرداً و15 آلية ومعدة ساعدت في إنهاء العملية، حيث تم إخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى العقيق العام .

وأوضح السواط أنه تم إيقاف المشروع واستدعاء المهندس المشرف، لوجود إهمال واضح في اشتراطات السلامة ووجود تهديد مباشر لأرواح العمالة في ظل غياب الاشتراطات اللازم توفيرها، والتي تمنع من انهيار التربة على العاملين.

وأكد أنه تم إيقاف المشروع لحين انتهاء إجراءات التحقيق وعرض الجثة على الطبيب الشرعي وإزالة جميع ما يعرض حياة العاملين.