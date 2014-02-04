أمير الشرقية يوجه الإدارات بإيجاد "ناطقين"

وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، كافة الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية بضرورة إيجاد متحدث إعلامي للرد على استفسارات وأسئلة الإعلاميين، خصوصاً الإدارات الحكومية التي تفتقر لذلك، واصفاً ذلك بالقصور من جانبها.

وقال في كلمة ألقاها: "كما يعلم الجميع أن خادم الحرمين الشريفين وجه بأن يكون هناك متحدث إعلامي لكل إدارة حكومية، وعليها أن تجيب عن الأسئلة، فإذا لم يكن عند إحدى الإدارات متحدث إعلامي فهذا قصور، وعليها أن تبادر لتنفيذ الأمر وتطبيق ذلك"، مشيداً بالدور الذي يقوم به الإعلام تجاه تنمية المنطقة، ووجه أمير الشرقية كافة مسؤولي الجهات الحكومية بالإجابة عن استفساراتهم.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الشرقية عدداً من المسؤولين وإعلاميي المنطقة الشرقية بمختلف وسائلها المرئية والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية، وفي نهاية اللقاء دشن أمير الشرقية حساب الإمارة على موقع "تويتر".