السعودية: الحكم على مذيع ومالك قناة بالسجن 12 عاماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض حكماً ابتدائياً على مقدم برامج وصاحب قناة فضائية بالسجن 12 عاماً والمنع من السفر 20 سنة، وذلك لسعيه لإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع وادعائه أن "القاعدة" صناعة سعودية، خلال جلسة محاكمة عُقدت اليوم الثلاثاء.

وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام طالب في الجلسة السابقة بعقوبة المتهم لإثارته الفتنة بين أفراد المجتمع، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية، عبر برنامج تلفزيوني وقناته.

وأشار إلى أن المتهم عمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة، وادعائه بأن تنظيم "القاعدة" صناعة سعودية، وأقر المتهم بكل ما ورد في البرنامج الذي أعدّه وقدمه وحده. وذكر أن الهدف من البرنامج "تثقيف الشعب بحقوقه"، وأن الوطن "مختطف"، وأن الثورات العربية استردت ما خُطف منها، ودعا إلى ما سماه "استرداد المواطن المختطف".

وأكد الادعاء العام إلى أن المتهم عمل على تحريض المقيمين في المملكة، وادعى ظلماً أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم.