سجن فرنسي بعد إساءته لقطة يثير السعوديين حول الطفل

أثار حكم قضائي بسجن شاب فرنسي أساء معاملة قطة الكثير من التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث طالب البعض بضرورة تطبيق مثل هذه الأحكام في السعودية ولكن على من يسيئون معاملة الأطفال وتصويرهم في مقاطع فيديو لنشرها على شبكات التواصل، وكان الشاب الفرنسي ظهر في مقطع فيديو وهو يرمي القطة إلى الأعلى ويتركها تسقط على الأرض ما عرَّضه للسجن لمدة عام بتهمة ارتكاب "أعمال وحشية بحق حيوان".

يُذكر أن تصوير الأطفال والتلذذ بمعانتهم قد شهدا نقاشاً طويلاً في السعودية خاصة بعد تصوير معلم لطالبه وهو يتوسله وتصوير أب لأبنائه وهم في قمة تأثرهم بهزيمة فريقهم، بجانب تصوير طفل وهو في قمة الخوف بعد أن هُدد بكلب.

وفي هذا الصدد قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق الشريف خلال استضافته في نشرة الرابعة على "العربية"، الثلاثاء، إنه توجد قوانين لمعاقبة من ينتهك حقوق الطفل، لكنها غير مفعلة على أرض الواقع.

وأوضح أنه توجد كذلك لجنة وطنية لحقوق الطفل تابعة لوزارة التربية والتعليم، غير أنها منذ إنشائها لم تقدم شيئاً وعليها علامات استفهامات على دورها، لكن الأمل في وزير التربية الجديد الأمير خالد الفيصل أن يفعّل دورها.